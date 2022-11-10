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Без красного потопа

Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов — о том, как промежуточные выборы в США выявили раскол в обществе
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Если в европейской политической традиции красный цвет ассоциируется с левыми радикалами и революцией, то в американской он, напротив, соответствует консерваторам и в первую очередь выступает как символический цвет расположенной справа от центра политического спектра Республиканской партии Соединенных Штатов. Демократическую партию, находящуюся слева от центра, принято обозначать синим цветом.

Накануне промежуточных выборов в конгресс США 8 ноября многие эксперты и политики предсказывали «красный потоп», или «красное цунами», — решительную победу республиканцев и сокрушительное поражение демократов. Для такого исхода, казалось, были все основания. В том числе обширный набор нерешенных демократами социальных и экономических проблем — от высокой инфляции до уличной преступности, от неконтролируемой миграции до падения финансовых рынков. Не слишком харизматический и не очень популярный президент с низким уровнем общественной поддержки, так и не сумевший объединить страну за два года своего правления. Глубокий внутренний и практически неразрешимый конфликт в стане демократов между умеренными центристами из респектабельных кланов Клинтона и Обамы и радикальными прогрессистами — сторонниками неугомонного сенатора от Вермонта, демократического социалиста Берни Сандерса. Да и вся политическая практика Соединенных Штатов последних десятилетий показывает, что на промежуточных выборах оппозиция имеет существенное преимущество перед партией, лидер которой находится в данный момент в Белом доме.

Тем не менее «красного потопа» не произошло. Победа республиканцев в палате представителей на данный момент выглядит более чем скромной, а сенат демократам, вероятно, все-таки удастся удержать. Хотя подсчет голосов затянется еще на несколько недель, уже сегодня ясно, что классического «разделенного правления» в ближайшие два года не предвидится: слишком мал разрыв между двумя партиями, и слишком много сомнений в способности республиканских лидеров обеспечить единый партийный фронт по всем вопросам внутренней и международной повестки дня, тем более что сам президент Байден провел 36 лет в конгрессе и считается признанным мастером формирования двухпартийных альянсов и коалиций. Хотя, разумеется, республиканское большинство в нижней палате конгресса способно выпить немало крови у демократической администрации, равно как и у своих коллег-демократов на Капитолийском холме.

В чем же причины относительной неудачи республиканцев на выборах? Наверное, все-таки не в силе оппонентов, а в собственной слабости и в тактических просчетах. В своем противостоянии с либералами американские консерваторы слишком далеко сдвинулись вправо, примером чему может служить более чем неоднозначное решение Верховного суда США 24 июня 2022 года, исключившее аборты из списка конституционных прав американских граждан. В рядах республиканцев, как и в лагере демократов, также наметился раскол — между убежденными «трампистами» и столь же убежденными противниками 45-го президента США. В результате на выборах республиканцы так и не смогли привлечь на свою сторону политический центр, а потому и получили значительно меньше голосов, чем ранее предсказывали эксперты.

Итоги промежуточных выборов при всей их неоднозначности говорят о личной победе Джо Байдена. Президент, которого многие уже были готовы списать как явную «хромую утку», получил еще два года для реализации своих планов и программ; при складывающемся соотношении сил республиканцы в конгрессе едва ли смогут уверенно заблокировать инициативы, исходящие от исполнительной власти. Соответственно, значительно выросла вероятность того, что Байден все-таки будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, если его не подведет здоровье.

А вот у Дональда Трампа, несмотря на всю его триумфаторскую риторику после выборов, дела обстоят хуже. Конечно, усилившиеся республиканцы в новом составе конгресса постараются прекратить расследования, проводимые в отношении бывшего президента. Но недавние выборы стали не только референдумом в отношении Байдена, но еще и проверкой популярности Трампа. Теперь перспективы его как единственного и бесспорного лидера республиканцев поставлены под вопрос: многие из ставленников экс-президента потерпели поражение в колеблющихся штатах. И получить номинацию на партийном съезде в 2024 году ему будет не так легко, как это казалось еще месяц назад. Не исключено, что Трампу предстоит упорная борьба с триумфально переизбранным губернатором Флориды республиканцем Роном Десантисом (в скобках заметим, что Десантис моложе Трампа более чем на три десятилетия).

Но главный итог промежуточных выборов состоит не в победах одних американских политиков и в поражениях других. Голосование показало, что Америка остается расколотым обществом, причем этот раскол, обозначившийся уже давно, продолжает углубляться. И ни у республиканцев, ни у демократов пока нет внятной стратегии, позволяющей надеяться на его преодоление в обозримом будущем.

Автор — эксперт клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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