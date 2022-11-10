Исследование «Мегафона» показало рост интереса к TikTok среди пожилых пользователей

С начала года мобильный трафик пользователей TikTok старше 55 лет увеличился более чем в два раза, рассказали в «Мегафоне». Изменения в мобильном трафике соцсети с января по октябрь специалисты компании проанализировали с помощью инструментов BigData.



Аналитики отметили, что рост интереса к TikTok был также зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет, однако его можно назвать несущественным. «В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре», — сообщили в «Мегафоне».



При этом активность традиционной для TikTok молодой аудитории снижается. У пользователей от 14 до 20 лет мобильный трафик уменьшился на треть, а у пользователей от 21 до 35 лет — на 45%.



«Падение интереса к сервису молодых «тиктокеров» может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент», — пояснили в «Мегафоне».



Также там обратили внимание, что и в других социальных сетях наблюдается увеличение мобильного интернет-трафика среди представителей старшего поколения, однако рост показателей в данном случае зафиксирован у пользователей всех основных возрастных групп.