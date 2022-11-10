Эксперт рассказал об опасности для херсонской группировки ВС РФ

Если бы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли прорваться хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, это привело бы к огромной трагедии для группировки, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Группировка войск показала там примеры очень стойкой обороны, нанесла огромный ущерб наступающему противнику. Но в условиях недостаточного снабжения их силы постепенно истощались. Сплошного фронта на правом берегу не было, протяженность его там больше 150 км по открытой степи. При нехватке сил даже небольшой успех ВСУ на одном из трех основных участков наступления мог привести к быстрому прорыву к Днепру. А это поставило бы под угрозу окружения и разгрома нашу группировку за ним», — подчеркнул он.

Подготовленных резервов, необходимых для проведения активных действий на николаево-криворожском направлении, которые можно было бы дополнительно перебросить, в распоряжении командования не было, продолжил эксперт. Подготовка подразделений и частей из мобилизованных в любом случае займет еще 2–3 недели, и это при самом примитивном подходе, без боевого слаживания в составе подразделений. Если оставление занятой территории всё равно неизбежно, лучше сделать это без предварительного разгрома своих войск противником. Войска нам еще пригодятся, резюмировал Болтенков.

В Министерстве обороны 9 ноября заявили о непростом решении провести маневр войск на левый берег Днепра из Херсона и части Херсонской области и занять оборону вдоль реки. С правобережья уже эвакуировались более 115 тыс. жителей. О возможных причинах этого шага «Известиям» рассказали эксперты. На ряде других участков российские войска возобновили наступление. В частности, продолжаются уличные бои за город Артемовск.

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