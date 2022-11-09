Иномарка с людьми упала в реку в Адыгее

Иномарка укатилась в реку вместе с людьми в районе реки Белой в Майкопе. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает Telegram-канал «Советская Адыгея».

Как пояснил владелец транспортного средства, автомобиль сорвался с ручника, укатился и утонул в самом глубоком месте водоема у шлюзов ГЭС. Водитель и пассажир смогли выбраться на берег, машину спасти не удалось.

В настоящий момент специалисты Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС работают на месте инцидента.

«План действий: найти машину, обозначить место буйками, завтра подогнать спецтехнику и достать», — рассказал начальник отряда Дмитрий Голубев.

В начале октября мужчина в пьяном состоянии сел за руль в Оренбурге и допустил съезд машины с моста. Местные жители пытались помочь потерпевшему, но автомобиль унесло течением к середине реки. Водитель погиб.