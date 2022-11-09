Новые общественные бани откроют в трех районах Приамурья в 2023 году

В трех районах Амурской области в 2023 году откроют новые общественные бани. Реализацию программы их строительства и ремонта уже существующих бань обсудили на совещании под руководством губернатора Василия Орлова.

По словам регионального министра ЖКХ Алексея Тарасова, готовы сметы на капитальный ремонт пяти бань в Тынде, Архаре, Шимановске, Новобурейском и Ромнах. Планируется отремонтировать крыши, заменить системы отопления, окна и двери, провести облицовку санузлов плиткой и обновить системы вентиляции. В ближайшее время будет готова проектная документация, а к работам приступят весной.

Что касается строительства новых объектов, то они появятся в Екатеринославке, Магдагачах и Ерофее Павловиче. Региональный минстрой уже разработал дорожную карту для реализации проекта, определил потенциальных подрядчиков и подготовил конкурсную документацию.

Площадь новых объектов из кирпича составит порядка 300 кв. м. Крыши облицуют металлочерепицей. Учреждения необходимы жителям частного сектора, в домах которых нет коммунальных удобств. Средства на строительство и ремонт будут выделены из регионального бюджета, пишет ИА PriamurMedia.