Слезы и шум: всеобщая забастовка в Греции переросла в массовые беспорядки
Слезы и шум: всеобщая забастовка в Греции переросла в массовые беспорядки
2022-11-09 17:15:15
2022-11-09 17:15:15
2022-11-09 17:15:15
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Протестующие бросали в полицию «коктейли Молотова» и требовали снижения цен
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Фото: Getty Images/Socrates Baltagiannis
В Греции проходит суточная общенациональная забастовка. В среду, 9 ноября, на улицы крупных городов вышли тысячи людей. Они требовали повышения зарплат и улучшения условий труда и жизни. Митинги в Афинах переросли в массовые беспорядки: протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Что происходит в стране — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Stringer
Всеобщую забастовку в Греции организовали местные профсоюзы и левые политические партии. Люди выступают против высоких цен, низких зарплат и снижения уровня жизни
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Фото: Global Look Press/Socrates Baltagiannis
Протесты затронули всю страну. Большинство магазинов временно закрылись, предприятия и учреждения тоже остановили работу, перестал ходить общественный транспорт
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Фото: Getty Images/Socrates Baltagiannis
Главная греческая авиакомпания Aegean Airlines и ее дочерняя компания Olympic Air отменили или перенесли часть своих рейсов
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Помимо этого, сутки не будут работать все средства массовой информации Греции. Работа местных органов власти тоже оказалась парализована
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
Лидер компартии Греции Димитрис Куцумбас заявил, что забастовка посылает сигнал Греции и всей Европе: греческий народ не станет проявлять терпимость к антинародной политике властей и Евросоюза на фоне энергетического кризиса
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Как и большинство европейских стран, Греция столкнулась с ростом цен на газ и другие энергоносители, что отражается на обычных гражданах. Цены на поставку российского топлива в страну выросли почти в четыре раза
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Фото: Getty Images/Socrates Baltagiannis
В крупных городах, в том числе в Афинах, жители выходят на многотысячные митинги. В основном акции проходили мирно: люди двигались по улицам с плакатами и транспарантами и выкрикивали лозунги
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Фото: REUTERS/Stelios Misinas
В Афинах группа анархистов устроила провокации у стен парламента Греции. Они начали бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью
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Фото: AP/Petros Giannakouris
В ответ сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Участникам митинга пришлось быстро покинуть место беспорядков
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Фото: REUTERS/Socrates Baltagiannis
Протесты проходят и в Салониках, где полицейские задержали восемь участников марша
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Фото: AP/Petros Giannakouris
Анархисты повредили полицейский мотоцикл и разбили витрины нескольких банков и магазинов. Один из входов в здание Национального банка Греции облили красной краской
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Фото: AP/Petros Giannakouris
Протестующие также поджигали мусорные баки и выкрикивали лозунг «Нет государству капитала». В конфликт с полицией вступили несколько десятков человек
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
Похожие митинги в последнее время проходили и в других странах Европы. К примеру, в одной Германии осенью провели более 4 тыс. демонстраций
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