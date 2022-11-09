Газовые игры

На мировом газовом рынке переворот. За последний год «Газпром нефть» нарастила добычу газа на 17,3%. Если смотреть статистику по текущему году, то цифра будет еще фантастичнее. За 10 месяцев 2022 года рост составил 37,4%. По объему добычи газа компания вышла на четвертое (после «Газпрома», НОВАТЭКа и «Роснефти) место в стране.

Темпы времен стахановского движения и сталинской индустриализации. При этом темпы прироста добычи «Газпром нефти» превосходят за 10 месяцев показатели других независимых производителей. НОВАТЭК нарастил добычу в январе–октябре на 2,2%, до 69,2 млрд куб. м., «Роснефть» — на 13,6%, до 54,9 млрд куб. м.

У других крупнейших независимых производителей газа производственные показатели упали. У «Лукойла» уровень добычи газа снизился почти на 1% — до 16,9 млрд куб. м, у «Сургутнефтегаза» — на 8,8% до 6,9 млрд куб. м, у Независимой нефтегазовой компании — на 3,8%, до 5,6 млрд куб. м. Но главным потерпевшим (здесь внимание, это важно) оказался «Газпром», чья добыча обвалилась на 18,6% — до 344 млрд куб. м.

Почему данные по провалу «Газпрома» важны? Во-первых, потому что 95,68% «Газпром нефти» принадлежат «Газпрому». А во-вторых, объем падения добычи «Газпрома» с лихвой компенсируется ростом добычи «Газпром нефти».

Напрашивается простой вывод: в реальной жизни никакого падения, как и роста, просто не было. Вывод этот подтверждается фактологией, на которую первым обратил внимание управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Основной прирост газовой добычи «Газпром нефти» обеспечивают долгосрочные рисковые операторские договоры (ДРОД) с «Газпромом» на девяти его месторождениях: Песцовом, Ен-Яхинском, Западно-Таркосвлинском, Чаяндинском, Ямбургском, Оренбургском, Уренгойском, Харасавэйском и Бованенковском.

Тут встает еще один важный вопрос: какие при такой игре возникают различные выгоды и кто их приобретатель. Ответ на этот вопрос тоже довольно прост.

«Газпром нефть» как независимый производитель получает льготы (пониженная ставка НДПИ, отсутствие госрегулирования цен) наравне с другими компаниям. А как дочернее предприятие монополии «Газпром нефть» имеет доступ к транспортной системе материнской компании и перекрестному субсидированию за счет высокой маржи от экспорта трубопроводного газа.

«Газпром» в этой игре тоже при интересе. Компания Алексея Миллера сбрасывает на компанию Александра Дюкова внутренние поставки газа, а свой газ в приоритетном порядке направляет на экспорт. По данным Минэнерго, в 2005 году доля экспорта в общем объеме добываемого «Газпромом» газа составляла 43%, 57% шло на внутренний рынок. В прошлом году доля экспорта «голубого гиганта» составила более 56%.

И всё это — за счет государственного бюджета и потребителей газа. Дюков помогает Миллеру избежать госрегулирования газовых цен на внутреннем рынке, за что платят потребители. Миллер помогает Дюкову «зарабатывать» дополнительную прибыль за счет пониженной ставки НДПИ, нагружая его дополнительными объемами газа. За это платит бюджет. Возникающие взаимные проблемы и нестыковки легко закрываются перекрестным субсидированием. Схема красивая, а главное, не противозаконная. Когда-то, во времена всевластия так называемых олигархов, она называлась оптимизацией налоговой нагрузки. Неужели та эпоха вернулась в столь неподходящий исторический момент?

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора