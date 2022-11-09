Кроссовер VinFast получил четыре звезды AseanNCAP

Независимая организация AseanNCAP провела краш-тесты электрического кроссовера вьетнамской марки VinFast e34. Электрокар показал приемлемые результаты, заработав четыре звезды, о чем AseanNCAP сообщила на своей официальной странице.

Модель вышла на внутренний рынок Вьетнама еще в 2021 году, и экспортировать ее в другие страны марка пока не планируется. Для российской аудитории производитель интересен тем, что VinFast запатентовала в октябре 2022 года две модели кроссоверов. Вполне возможно, что в их число попадет и e34.

В испытаниях на прочность участвовал электрокроссовер в базовой комплектации, оснащенный шестью подушками безопасности. В результате он набрал четыре звезды из пяти возможных.

Общая оценка VinFast e34 по результатам серии краш-тестов составила 78,99 балла. Машина хорошо справилась с фронтальным и боковым ударами. Набор ассистентов по безопасности специалисты посчитали весьма скромным. У VinFast e34 есть система автоматического торможения, но она не сработала так, как нужно. В этой категории модель заработала всего 12,86 балла из 20 возможных.

Переднеприводная модель оснащена электромотором мощностью 150 л.с., который питает батарея емкостью 42 киловатт-часа. На одном заряде e34 может преодолеть до 300 км.

19 октября стало известно, что вьетнамский автопроизводитель VinFast запатентовал в России две модели кроссоверов. VinFast обнародовала стратегию развития марки — продвигать свои электромобили на рынках Германии, Франции и Нидерландах. В 2019 году VinFast впервые сообщила о возможных планах выйти на рынок РФ, однако каких-то конкретных шагов от компании не последовало.