Вытолкавшего подростков из маршрутки мужчину задержали в Челябинске

Сотрудники полиции задержали мужчину, который вытолкнул двух подростков из салона маршрутки в Челябинске. Девочка получили травмы головы.

Инцидент произошел 3 ноября в районе остановки «Улица Доватора». 61-летний пассажир по очереди вытолкал из салона школьников 13 и 15 лет. Врачи диагностировали у девочки перелом основания и свода черепа.

9 ноября полиция сообщила о задержании мужчина. Челябинец пояснил, что подростки сели в микроавтобус еще в Ленинском районе и вели себя шумно. Когда один из несовершеннолетних раскурил электронную сигарету, мужчина потребовал водителя остановиться и вытолкал детей из транспорта. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Девочка проходит лечение в стационаре.