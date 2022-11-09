Украинский кадавр

На Украине продолжают происходить события, явно свидетельствующие о выстраивании жестко вертикального, авторитарного, милитаристского государства. В первую очередь это важно с точки зрения перспектив специальной военной операции и особенно будущего после ее завершения.

Так, 7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что было принято решение о национализации пяти крупных, знаковых предприятий и передачи их под оперативное управление министерству обороны.

Среди них оказались «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». С одной стороны, решение рядовое, особенно в контексте происходящего на Украине, с другой — оно лишний раз иллюстрирует тенденции, которые в значительной степени будут определять ключевые векторы внутренней и внешней политики страны.

Во-первых, внимание привлек тот факт, что решение было направлено против Игоря Коломойского, олигарха, который приложил значительные усилия для того, чтобы к власти пришел Владимир Зеленский. Во-вторых, это сигнал всем другим собственникам стратегических предприятий на Украине, которые теперь проинформированы, что могут лишиться своих активов в случае отсутствия лояльности президенту и его окружению. В-третьих, это продолжающийся процесс перераспределения крупных активов, принцип «грабь награбленное» в прикладном действии.

Для большего понимания следует пояснить, что все эти предприятия — наследие так не любимого на современной Украине советского прошлого, а именно промышленные гиганты, оказавшиеся путем несложных манипуляций под контролем частных лиц. Пусть никого не вводят в заблуждение цифры, что в «Укрнафте» Коломойскому принадлежало только 42% акций. На самом деле этот олигарх на протяжении десятилетий контролировал актив через коррупционные схемы и подкуп украинских чиновников. Несколько иная ситуация с «Мотор Сич». Ее бессменный руководитель и основной акционер Вячеслав Богуслаев несколько недель назад был арестован, ему предъявлены обвинения в государственной измене. Многие помнят, что несколько лет назад «Мотор Сич» пытались купить китайские инвесторы. Но при мощнейшем нажиме США украинская сторона в нарушение внутреннего и международного законодательства сделку аннулировала. До сих пор продолжаются судебные разбирательства относительно взыскания с Украины порядка $4 млрд в пользу китайской стороны. И кстати, Богуслаев обвиняется в государственной измене безотносительно к этой сделке, но из-за возможного взаимодействия с российскими контрагентами.

Итогом этих манипуляций команды Зеленского стало получение контроля над львиной долей нефтедобывающей промышленности Украины, сегмента вертолетостроения, создания электрических трансформаторов (хотя, по последним данным, предприятие «Запорожтрансформатор» находится в стадии банкротства и фактически остановлено) и компанией «АвтоКрАЗ», специализирующейся на производстве грузовых автомобилей гражданского и специального назначения.

Но самое важное и интересное, естественно, находится в более широком контексте произошедшего на Украине. СВО России продемонстрировала, что модель западной демократии, перенесенная на пространства другой цивилизации в условиях кризиса, не может эффективно работать. Кстати, многочисленные политические кризисы, за которыми следовали отставки руководителей в странах Европы за последние полгода и ожидающиеся новые, — наглядная иллюстрация слабости политической модели, которую нам продолжают продавать как эталон государственного устройства.

Но Украина сейчас — это образец трансформации страны, многие годы мимикрировавшей под демократическую, в государство жестких тоталитарных рамок.

Чтобы не быть голословным, вкратце посмотрим на основы современной Украины.

В политической сфере полностью зачищено оппозиционное поле (причем это касается не только «Оппозиционного блока», но и всех других критиков нынешнего президента). Произошла тотальная монополизация политической системы страны Зеленским и его окружением.

В экономической сфере сконструирована модель, в рамках которой государство решающим образом влияет на все значимые процессы зачастую с весьма сомнительной легитимностью решений. Информационное пространство тотально зачищено от субъектов, критикующих президента и его окружение, а также предлагающих альтернативные точки зрения на происходящие события.

В социокультурной плоскости государство полностью контролирует языковую, культурную (в целом гуманитарную) сферы, чиновники и силовики продолжают активно вмешиваться (в нарушение конституции) в церковную сферу. Дошло до того, что в государстве запрещена публикация президентских рейтингов…

И после этого кто-то продолжает называть Украину демократией?

Но нам надо понимать следующее: пока она противостоит России, никто из руководителей коллективного Запада никогда не подвергнет критике за недемократичность Украину в целом или Зеленского в частности. Потому что лозунги о демократии в современном мире стали не более чем элементами информационных войн.

Ну а самое главное, мы должны быть готовы к тому, что подобный государственный кадавр, взращенный с Украины, — это экзистенциальная угроза Российской Федерации и мирно сосуществовать с ним невозможно.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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