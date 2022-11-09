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BYD намерен запустить новый премиальный бренд электромобилей

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Фото: соцсети
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Китайский производитель электромобилей BYD объявил, что в 2023 году представит на рынок новый бренд премиум-класса — марку Yangwang. Об этом 9 ноября сообщил ресурс CarNewsChina.

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Первая модель Yangwang уже засветилась на шпионских фотографиях. Внешне машина похожа на классический внедорожник в стиле Land Rover Defender.

В основе будущего SUV лежит новая оригинальная платформа, которая никак не связана с нынешней BYD e-platform 3.0, на которой построены современные легковые электрокары марки.

В компании уточнили, что Yangwang намерена создавать машины с прорывными технологиями и перспективным дизайном, стремясь предоставить пользователям беспрецедентную производительность и новые впечатления.

Yangwang в переводе с английский означает «смотреть вверх». В своей первой публикации в китайской соцсети Weibo марка объяснила свое название так: «Взгляд вверх — это не только жест, но и олицетворение смелого и бесстрашного исследовательского духа».

Новый автомобиль появится в первом квартале 2023 года.

25 октября в китайских СМИ впервые засветился большой электрический кроссовер, разработанный BYD. Один из крупнейших в мире производителей электромобилей готовит к выпуску новый большой электрический кроссовер. Так как марка BYD известна тем, что полностью отказалась от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, новинка будет выпущена либо в гибридном исполнении, либо в виде чистого электромобиля.

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