Сроки вышли

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отобрало у российских структур дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой. По мнению международных борцов за чистый спорт, в нашей стране превысили «разумные сроки» для расследования этого громкого инцидента. С момента обнаружения положительной пробы прошло уже девять месяцев, а итогового решения все нет. И это дало главе WADA Витольду Баньке возможность передать дело в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Формально Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), затянувшее вердикт, выглядит в этой ситуации не слишком здорово. Однако, учитывая возможные последствия дела, рассмотрение вопроса сразу в CAS, возможно, не самый плохой вариант.

Положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин Камила сдала на чемпионате России в Санкт-Петербурге 25 декабря 2021 года. Саму спортсменку известили об этом 8 февраля 2022-го, во время Олимпиады в Пекине. Согласно правилам, расследованием должно было заниматься РУСАДА, а решение о наказании или об оправдании формально оставалось за Федерацией фигурного катания России. Обычно «разумными сроками» для подобных разбирательств считаются шесть-семь месяцев. В конце августа было объявлено, что все показания сняты, документы собраны, и теперь решение за дисциплинарным комитетом РУСАДА. На данный шаг редко уходит больше месяца.

21 октября стало известно, что публичного оглашения вердикта ждать не стоит: такая возможность предусмотрена Всемирным антидопинговым кодексом, если речь идет о несовершеннолетнем спортсмене. Секретность вызвала негативную реакцию и у МОК, и у WADA — там посчитали, что общественная значимость дела превыше заботы о чувствах юной девушки. Но главной проблемой стало даже не это, а то, что решения РУСАДА все равно не было — ни тайного, ни явного. А в случае «превышения разумных сроков» у Всемирного агентства оставалось право считать, что имеет место оправдательный приговор, и его можно оспорить в CAS. В итоге у России больше нет права самостоятельно определять судьбу Валиевой.

Впрочем, решение РУСАДА и так не было бы окончательным: последнее слово в любом случае оставалось бы за CAS. Но почему же тогда наше агентство, прождав девять месяцев, фактически взяло самоотвод в этом на первый взгляд не самом сложном деле? Ведь очевидно, что жесткого наказания самой Камилы быть просто не может. В делах о допинге несовершеннолетних главная вина обычно возлагается на их тренеров или врачей. Да и триметазидин в фигурном катании не может дать никакого спортивного преимущество.

В общем, если абстрагироваться от олимпийского скандала, то максимальное отстранение фигуристки не потянуло бы больше, чем на полгода (и уже бы завершилось, если бы его объявили сразу). Быть может, получил бы еще выговор и небольшую дисквалификация кто-то из штаба спортсменки.

Но проблема в том, что наказание Валиевой — это не частный случай. Оно может повлечь за собой очень серьезные последствия, ведь из-за проволочек в исследовании пробы Стокгольмской лабораторией Камила успела победно выступить не только на чемпионате Европы, но и в командном турнире Олимпиады. Вины спортсменки в этом точно нет — она не подозревала о своих допинговых проблемах. Однако теоретически при отсутствии полного оправдания может быть поднят вопрос о лишении золотой медали Пекина всей российской сборной. А это уже громкая история, и в ней затрагиваются не только наши интересы, но и, к примеру, интересы сборной США, которая заняла в олимпийском «команднике» второе место.

В общем, РУСАДА, по всей видимости, просто не решилось взять на себя тяжесть первоначального решения, ведь в случае полного оправдания Валиевой наше агентство оказывалось бы под огнем критики со стороны ВАДА, а в случае практически любого наказания могло бы положить начало процессу лишения россиян золотых наград Пекина-2022. Последнее слово здесь было, конечно, за МОК, но передавать козыри в руки оппонентов выглядело слишком рискованно. И главное — незачем, если учесть, что последнее слово все равно остается за CAS.

Спортивный арбитраж в Лозанне славится своей неспешностью, и никаких «разумных сроков» перед ним не ставят. Так что в ближайшие полгода новостей точно ждать не приходится. Для Валиевой и ее команды новый поворот в деле означает необходимость тратиться на адвокатов в CAS. Кроме того, суд почти наверняка сделает приговор открытым, не считаясь с интересами «защищенного лица». Но это тоже вряд ли станет большой проблемой для Камилы, которая уже посвятила своим переживаниям целый соревновательный номер. И вообще, чем дольше длится данная история, тем менее остро она воспринимается, особенно на фоне геополитической ситуации, которая сильно влияет на весь российский спорт.