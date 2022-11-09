Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Оренбуржье

Легковой автомобиль Lada Largus столкнулся с микроавтобусом «Соболь» на трассе Самара – Оренбург. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Авария произошла в районе Сорочинска. По данным ГИБДД, водитель легковушки выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Водитель и трое пассажиров «Соболя» госпитализированы в Сорочинске. Водитель Lada 1995 года рождения скончался на месте, уточняет «Урал56.Ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Днем ранее в Новосибирской области пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Татарском районе. Семилетняя девочка погибла, еще пять человек получили травмы.