Умер бывший глава ФСКН Виктор Черкесов

В Санкт-Петербурге на 73-м году жизни скончался бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерал-полковник Виктор Черкесов. Об этом 9 ноября сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — написал он в Telegram.

Черкесов служил в органах госбезопасности с 1975 по 2000 год, пройдя путь от оперуполномоченного до первого заместителя директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). С 2000 по 2003 год занимал должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

В 2003 году Черкесов был назначен председателем Государственного комитета по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД России, позднее преобразованному в ФСКН.

В мае 2008 года Черкесов стал руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств. В 2010 году был отправлен в отставку.

С 2011 по 2016 год Черкесов являлся депутатом Госдумы, избравшись по федеральному списку от КПРФ.