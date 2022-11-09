Пассажир выжил после падения на пути на станции метро «Печатники» в Москве

Упавший на пути на станции метро «Печатники» в Москве мужчина остался жив. Об этом 9 ноября рассказали ТАСС экстренные службы города.

«На станции метро «Печатники» у одного из пассажиров закружилась голова, в результате он потерял равновесие и упал на пути. В настоящее время его достали, жизни и здоровью человека ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщал, что поезда на Люблинско-Дмитровской линии метро ходят с повышенным интервалом из-за человека на путях. Спустя полчаса движение вернулось в график.

20 сентября женщина получила смертельные травмы, попав под поезд на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве. Из-за того что на пути попал человек, на время были увеличены интервалы движения составов от станции «Жулебино» до станции «Текстильщики».