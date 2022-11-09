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В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Mirko Milovanovic
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В центре Италии утром в среду произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом 9 ноября сообщил Twitter Национального института геофизики и вулканологии.

Эпицентр был зафиксирован на глубине 8 км у побережья города Пезаро в области Марке. В течение нескольких минут в этом районе произошли еще два толчка магнитудой 3,1 и 3,4.

Газета la Repubblica рассказала, что в Риме, Флоренции, Болонье и Северной Италии также ощущалось землетрясение.

Также уточняется, что в Италии каждый год происходит около 30 подземных толчков силой более 4 баллов.

7 ноября в Тихом море у берегов Камчатки было зафиксировано три землетрясения в течение четырех часов. Магнитуда толчков составила от 4,3 до 5,5. Они произошли на расстоянии более 100 км от Петропавловска-Камчатского.

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