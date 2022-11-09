Отвалившееся колесо спровоцировало массовое ДТП в Тюменской области

В Тюменской области на трассе Ялуторовск – Ярково 9 ноября произошла массовая авария.

По информации «Известий», ДТП спровоцировало отвалившееся от рейсового автобуса колесо. Оно повредило автомобиль Great Wall, водителю которого пришлось затормозить. Двигавшийся следом KIA также снизил скорость, из-за чего в него въехал мусоровоз.

В результате аварии никто не пострадал. В течение некоторого времени движение по трассе осуществлялось реверсивно.

Накануне на мосту под Владивостоком произошла массовая авария, в которую попали почти 40 машин. По предварительной информации, к аварийной ситуации привело несоблюдение водителями дистанции в период гололеда. В результате ДТП пострадали два человека.