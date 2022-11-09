Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в городе Эль-Сегундо, штат Калифорния, США. Об этом сообщил местный телеканал ABC7 9 ноября.

По словам представителей компании Chevron, возгорание началось накануне, 8 ноября, около 18:30 по местному времени. Пожарные службы Эль-Сегундо получили вызов об изолированном пожаре на территории завода.

Отмечается, что дым и пламя от пожара были видны за несколько километров. В настоящий момент причины инцидента неизвестны.

Информации о пострадавших не поступало. Угрозы для близлежащих построек нет.

Ранее, 7 ноября, пожар произошел на химическом заводе Symrise в штате Джорджия. Из-за опасности задымления и риска взрывов власти эвакуировали сотрудников предприятия, а также жителей ближайших населенных пунктов.

Пожарным удалось локализовать пламя. Однако их беспокоило, что переменчивый ветер может разнести дым от химзавода.