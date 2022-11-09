В США не зафиксировали возможного иностранного влияния на выборы

Выборы в США проходят без иностранного вмешательства, пишет Reuters. Агентство по кибербезопасности CISA не нашло конкретной угрозы. Информацию подтвердил один из его руководителей.

Специалисты не обнаружили подозрительной активности. В CISA заявили, что нет угрозы, которая могла бы изменить итоги голосования. При этом власти округа в Иллинойсе сообщили о кибератаке. В работе сайта администрации возникли серьезные проблемы. Жители испытывают сложности при поиске нужной информации.

Отмечается, что власти назвали кибератаки попыткой сорвать выборы.

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