США подтвердили передачу Киеву двух комплексов ПВО NASAMS. Пентагон еще летом обещал поставить ЗРК на Украину. По данным американского оборонного ведомства, вооруженные формирования Украины уже применяют комплексы.

Обращаться с вооружениями украинцев научили в Европе, передает телеканал «Известия». При этом США не комментируют возможную передачу Киеву ракет ATACMS. Ранее Вашингтон отказывался поставлять такие боеприпасы.

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