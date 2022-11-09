США подтвердили передачу Киеву двух комплексов ПВО NASAMS
США подтвердили передачу Киеву двух комплексов ПВО NASAMS. Пентагон еще летом обещал поставить ЗРК на Украину. По данным американского оборонного ведомства, вооруженные формирования Украины уже применяют комплексы.
Обращаться с вооружениями украинцев научили в Европе, передает телеканал «Известия». При этом США не комментируют возможную передачу Киеву ракет ATACMS. Ранее Вашингтон отказывался поставлять такие боеприпасы.
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