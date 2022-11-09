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В Великобритании скончался старейший член династии Ротшильдов

Консультировавший Елизавету II банкир Эвелин де Ротшильд умер на 92-м году жизни
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Фото: Getty Images/Taylor Hill/FilmMagic
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Британский банкир Эвелин де Ротшильд, который считался одним из тех, к кому обращались королева Елизавета II за советами в финансовых вопросах, скончался в Лондоне на 92-м году жизни. Об этом 8 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию прессы Великобритании.

Отмечается, что миллиардер умер у себя дома после непродолжительной болезни.

Ротшильд родился 29 августа 1931 года, учился в частной школе Хэрроу в Лондоне, а после в Кембриджском университете.

В 1968 году он стал директором французского банка de Rothschild Frères, а в 1976-м стал председателем международного инвестиционного банка NM Rothschild, это пост занимал до 2003 года. После его ухода банком стал руководить Дэвид де Ротшильд.

Ротшильд добился слияния лондонского бизнеса с его французским коллегой, Rothschild & Compagnie Banque. Кроме того, с 1972 по 1989 год он был председателем журнала Economist.

Банкир был трижды женат. Он женился в 1966-м на Жаннет Бишоп, в 1973-м заключил брак с Викторией Шотт, у пары родилось трое детей. В 2000-м женился на Линн Форестер, от которой у Ротшильда двое пасынков.

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