Стартовали испытания высокоскоростной транспортной системы Илона Маска

Компания Илона Маска начала испытания высокоскоростной транспортной системы Hyperloop. Проект представляет аэродинамическую трубу, внутри которой движется пассажирский поезд, передает телеканал «Известия». Капсула вмещает 28 пассажиров, максимально транспорт может разогнаться до 1220 км/ч. Систему тестируют с помощью машины Tesla. По проекту, поезд может преодолеть расстояние от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 30 минут. Илон Маск предложил идею стартапа Hyperloop в 2012 году.

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