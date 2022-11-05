Заммэра Москвы Сергунина рассказала о мерах поддержки производителей детских товаров

В Москве действует целый ряд мер поддержки производителей детских товаров, включая гранты на развитие бизнеса, обучающие курсы и экспортные программы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сегодня продукцию для детей в Москве выпускают десятки малых и средних предприятий. Их товары соответствуют всем современным стандартам и отличаются высоким качеством. Город, в свою очередь, помогает столичным компаниям повышать узнаваемость их брендов и увеличивать продажи на внутреннем и внешних рынках», — подчеркнула вице-мэр.

Одним из таких инструментов является программа «Сделано в Москве». На платформе сделановмоскве.рф размещается информация о производителе и его продукции, на странице с описанием каждого товара есть ссылки на сайт компании и маркетплейсы, где он продается. Присоединиться к проекту можно, оставив онлайн-заявку, единственное условие — наличие производственной площадки в Москве. А найти новых партнеров и поставщиков предприниматели могут с помощью сервисов Московского инновационного кластера.

Для столичных производителей детских товаров также предусмотрена возможность получить гранты и принять участие в экспортных акселераторах, международных выставках и бизнес-миссиях.

Сергунина добавила, что город уделяет большое внимание поддержке социальных предпринимателей, которые создают товары для детей. Для них проводят бесплатные обучающие программы по развитию бизнеса. Так, выпускники одного из организованных городом акселераторов успешно производят инклюзивные игрушки, образовательные наборы, ортопедическую обувь и специальную адаптивную одежду.

В 2021 году объем экспорта детских товаров из Москвы превысил 12 млрд рублей. Основными импортерами являются Казахстан, Белоруссия и Вьетнам. Отмечается, что в столице работают 28 промышленных площадок, специализирующихся на производстве товаров для детей, включая одежду, уходовые средства, мебель.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.