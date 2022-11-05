Больше тысячи терминалов Starlink вышли из строя на Украине

Около 1300 терминалов Starlink перестали работать на Украине. По информации прессы, спутники вышли из строя из-за отсутствия финансирования, передает телеканал «Известия». Украинские боевики переживают, что у них может пропасть интернет-соединение. Киев при этом должен платить компании SpaceX $2,5 тыс. в месяц за работу каждого спутника. Как сообщает пресса, власти Украины не отрицают, что в определенный момент денег на обслуживание системы не хватит.

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