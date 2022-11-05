Спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы люди могли выйти из горящего ночного клуба

Спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы люди могли выйти из горящего ночного клуба

2022-11-05 11:28:45

2022-11-05 11:28:45

2022-11-05 11:28:45

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