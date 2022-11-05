Почти 30 автомобилей сгорели за двое суток в Монреале

В Монреале за два дня сгорело почти 30 автомобилей, сообщают СМИ. Предположительно, машины были уничтожены в результате поджогов, пострадавших нет, передает телеканал «Известия». Полицейские пока не могут сказать, что все случаи связаны друг с другом. По мнению силовиков, не исключено, что поджоги продолжатся.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.