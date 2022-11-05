Соцсеть Twitter теряет выручку из-за давления активистов на рекламодателей

Twitter* ежедневно теряет более $4 млн из-за давления активистов на рекламодателей, сообщил Илон Маск. Из-за потери выручки новый руководитель вынужден сократить штаб социальной сети, передает телеканал «Известия». Уволенным сотрудникам предложат трехмесячное выходное пособие. Также Маск заявил, что компания сделала всё возможное, чтобы успокоить общественников. Подобное вмешательство активистов уничтожает свободу слова в Америке.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.