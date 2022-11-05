Антонов заявил о нежелании США улучшить работу посольства в Москве

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американцы сами не делают шагов, которые необходимы для улучшения работы диппредставительства в Москве. Вашингтон не хочет увеличивать свой штат в столице. Штаты надеются, что Россия разрешит нанимать местный персонал, однако тогда российское посольство не получит необходимое количество виз, передает телеканал «Известия». Дело в том, что была установлена цифра: по 455 человек в двусторонних представительствах.

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