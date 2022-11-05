Пекин и Берлин назвали угрозы применения атомного оружия «пожароопасными»

Председатель Китая Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц едины во мнении о ядерном оружии. По их мнению, угрозы применения атомного оружия «пожароопасны» и использование оружия массового уничтожения перейдёт красную черту. Экономические отношения Китая и Германии усложнились, сообщает телеканал «Известия». В свою очередь Шольц призвал к либерализации торговли.

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