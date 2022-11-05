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США объявили о новом пакете помощи для Украины на $400 млн

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США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Пентагон намерен поставить Киеву 45 танков Т-72. Отправка вооружения начнётся до конца декабря 2022 года. Часть средств направят на обновление систем ПВО Hawk, передает телеканал «Известия». Вашингтон передаст Киеву 250 бронетранспортёров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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