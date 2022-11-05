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NYT назвала кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

NYT: в числе кандидатов на пост генсека НАТО министр финансов Канады Фриланд, премьер-министр Эстонии Калас и министр обороны Британии Уоллес
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Газета The New York Times (NYT) назвала возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга, среди них может быть вице-премьер и министр финансов Канады Христю Фриланд. Материал об этом газета опубликовала в пятницу, 4 ноября.

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Автор публикации напоминает, что срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО истечет следующей осенью, из-за чего уже сейчас начинается борьба за вступление в должность генсека НАТО.

На данный момент есть четыре кандидата на пост, в том числе вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, ранее занимавшая пост министра иностранных дел страны. В Вашингтоне ее кандидатуру называют основной. При этом, по данным источника The New York Times, США не выдвигают своего кандидата, так как генерал США традиционно занимает пост Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Другими кандидатами на пост генсека НАТО, по словам источника, являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Также газета указывает, что от Великобритании, возможно, будет выдвигаться действующий министр обороны страны Бен Уоллес.

Автор материала уточняет, что полномочия действующего генсека альянса могут быть продлены еще на год, в том числе из-за предстоящих выборов в Европейский парламент в 2024 году.

Ранее, в марте, страны НАТО продлили мандат Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023. Тогда Столтенберг указал на крупнейший кризис безопасности в мире и подчеркнул важность сохранять единство альянса.

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