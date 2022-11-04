Рейтинг одобрения Эммануэля Макрона упал до 32%

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до 32% в ноябре. По данным исследования компании Elabe, за два месяца его показатель снизился на шесть пунктов. С начала пандемии коронавируса это самый низкий уровень, передает телеканал «Известия». Свою позицию в онлайн-формате выразили более тысячи человек в возрасте от 18 лет.

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