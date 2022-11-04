В Ватикане представили портрет Бенедикта XVI кисти русской художницы

В Ватикане показали портрет папы римского на покое Бенедикта XVI. Автор полотна — россиянка Наталья Царькова. Работа над картиной заняла у художницы почти четыре года, передает телеканал «Известия». Полотно представили в рамках фестиваля духовной музыки. Картину россиянки оценил и сам понтифик. Бенедикт XVI поблагодарил автора за изображение его брата, с которым он всегда был очень близок. Наталья Царькова уже более 20 лет пишет портреты понтификов.

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