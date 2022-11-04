Неравенство в правах беженцев привело к конфликту в Европе
Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран привело к конфликту в Европе, пишут американские СМИ. Украинцы находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для мигрантов, передает телеканал «Известия». А некоторые беженцы из Афганистана или Сирии вынуждены жить, где придется.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.