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Четыре человека пострадали в Орловской области при столкновении иномарки с деревом
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Четыре человека пострадали в Орловской области при столкновении иномарки с деревом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали при вылете автомобиля с дороги и столкновении с деревом в Орловской области. Об в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четверо: трое взрослых и несовершеннолетний 2006 года рождения», — пояснили ТАСС.

По предварительной информации, на автодороге Калуга – Перемышль – Белев – Орел водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением.

Машина съехала с дороги и столкнулась с деревом. На место аварии прибыли представители ГИБДД для выяснения обстоятельств происшествия.

В конце сентября мужчина насмерть разбился на угнанном авто в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.

Предположительно, 26-летний угонщик «УАЗа» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN с прицепом.

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