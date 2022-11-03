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Единственный в Якутии передвижной театр получил новое здание

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В Якутии в городе Нюрба открылось новое здание единственного в республике передвижного театра. Открытие приурочили к 100-летию Якутской АССР.

Нюрбинский государственный передвижной драматический театр до недавнего времени располагался в одноэтажном здании, построенном в 1960-х годах.

По словам главы республики Айсена Николаева, которые приводит ИА YakutiaMedia, новое здание — один из лучших объектов культуры сельской местности. Это большое событие для жизни и района, и республики, и страны в целом. Николаев поблагодарил строителей за то, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, ограничения современный объект удалось сдать в установленный срок.

В здании оборудован зрительный зал на 250 мест, малый и репетиционный залы, есть современное оборудование. Прилегающая к зданию территория также благоустроена.

В честь открытия актеры театра сыграли спектакль «Несломленный духом Степан», посвященный одному из основателей ЯАССР Степану Васильеву.

ИА SakhaNews уточняет, что Нюрбинский театр основали в 1966 году выпускники Московского высшего театрального училища имени Щепкина. За 56 сезонов на его сцене сыграли более 200 спектаклей. На базе театра каждые два года проводится республиканский фестиваль театральных коллективов «САТА».

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