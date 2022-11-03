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Путин поручил Файзуллину решить вопрос по мазуту и углю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину вместе с регионами решить вопрос по мазуту и углю. Об этом он заявил 3 ноября в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства указал, что «необходимо сделать всё, чтобы обеспечить нормальное отопление».

«В целом я знаю, есть некоторые сбои по запасам, надо, конечно, сделать всё для того, чтобы обеспечить необходимые нормативы. По регионам поработайте, пожалуйста. Надо поработать с регионами, помочь им где нужно, поддержать своевременно. Главное, в срок всё сделать. Обязательно потом мне доложите, пожалуйста, отдельно», — указал президент.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, в свою очередь, о завершении подготовки объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду во всех регионах страны. По его словам, выдача паспортов готовности будет проведена 5 декабря.

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«Прогнозируется, что 97% объектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период», — добавил Шульгинов.

23 сентября в Минэкономразвития сообщили, что тарифы на ЖКХ с 1 декабря 2022 года поднимут на 9% в среднем по стране. Правительство переносит их индексацию с 1 июля 2023 года. Но в следующие 1,5 года — до июля 2024 года — ставки подниматься не будут.

В тот же день замглавы Минстроя Алексей Ересько напомнил россиянам, что у ряда категорий граждан есть право на компенсации и субсидии на оплату коммунальных услуг. Кроме того, на помощь государства могут рассчитывать люди, которые тратят на ЖКУ больше максимально допустимой доли. От региона к региону она может различаться, но в среднем по России составляет 22% от семейного бюджета.

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