Нападающий PSJ Килиан Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Футболист Килиан Мбаппе побил рекорд Лиги чемпионов и превзошел Лионеля Месси. Спортсмен стал самым молодым футболистом в истории, забившим 40 мячей, передает телеканал «Известия». Рекордный мяч нападающий отправил в ворота Juventus. На момент гола футболисту было 23 года 10 месяцев и 13 дней. В этом сезоне форвард «Пари Сен-Жермен» принял участие в 12 матчах и забил 11 мячей в ворота противника.

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