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Лукашенко оценил вклад Ростовской области в продовольственную безопасность РФ

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Фото: Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Ростовскую область «успешной губернией» в сфере обеспечения продовольственной безопасности России. Об этом он сказал на встрече с губернатором Василием Голубевым, которая состоялась в четверг, 3 ноября, в Минске.

В ходе визита ростовской делегации в Белоруссию Лукашенко также высоко оценил развитие двусторонних отношений. «За 8 месяцев этого года мы наторговали на 420 млн долларов, и это 30% прироста к уровню 2021 года. Конечно, это неплохой показатель, но с учетом ситуации есть к чему стремиться. Как по перестраиванию производственных цепочек, так и по переориентации товарных и транспортных потоков в условиях западных санкций», — отметил президент.

Он добавил, что в Белоруссии видят «хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК». «Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим», — сказал Лукашенко.

Голубев при этом отметил, что разделяет мнение президента Белоруссии относительно «большого поля для взаимодействия» в аграрной сфере. «Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства», — подчеркнул он.

Губернатор также рассказал, что зафиксирован рост во взаимной торговле между регионом и Белоруссией, однако «далеко не все еще сделано, особенно в экспорте». «Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне», — заявил он.

Во время визита в Минск губернатор Голубев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. «Прежний договор был заключен два десятилетия назад. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное, нас объединяют общая история и общие ценности», — сказал губернатор. По его словам, новое соглашение «будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство», и послужит развитию двусторонних отношений.

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