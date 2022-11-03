Премиальные менеджеры ПСБ признаны лучшими на рынке

ПСБ получил национальную премию Frank Premium Banking Award 2022 за лучшую работу менеджеров в сегменте премиального обслуживания. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Для определения победителя эксперты провели исследование, в рамках которого они изучили 29 премиальных программ от 16 банков. При этом учитывались результаты опроса премиальных клиентов и уровень компетенции персональных менеджеров по банковским и инвестиционным вопросам. Для оценки финансовых организаций также были задействованы «тайные покупатели».

По словам начальника управления по развитию премиального сегмента ПСБ Антона Шушкина, главное в премиальном банковском обслуживании — команда персональных менеджеров, вовлеченных в задачи своих клиентов и готовых компетентно помогать им в любое время. «Опытные персональные менеджеры, постоянно совершенствующие свои профессиональные знания, остаются основой, на которой формируется и развивается современный премиальный банковский рынок», — отметил он.

Премию Frank Premium Banking Award ежегодно вручает аналитическое агентство Frank RG по итогам исследования рынка банковских услуг для премиальных клиентов. В этом году фокус был направлен на комплексный анализ изменившегося ландшафта рынка premium banking в России в связи с новой экономико-политической реальностью.