Пассажирский самолет вернулся в Сочи из-за трещины на лобовом стекле

Самолет, выполнявший рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле. Посадка прошла успешно, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи в четверг, 3 ноября.

«Командир воздушного судна а/к «Северный ветер» принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. <...> В 14:43 борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи», — заявили ТАСС в пресс-службе.

В октябре летевший из Москвы в узбекский город Ургенч самолет экстренно сел в Самаре. Причиной стало ухудшение самочувствия пассажира.

В сентябре самолет, следовавший из Москвы в Ереван, приземлился в Минеральных Водах по технической причине. Пассажиров пересадили на другое воздушное судно.