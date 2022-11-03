Эксперт рассказал о влиянии неиспользуемых кредитных карт на кредитную историю

На качество оценки кредитной истории банком наличие одной карты не повлияет при соблюдении условий обслуживания и отсутствия недоплаты, к примеру, из-за пропущенной комиссии. Но оформление большого количества карт, даже если они не используются, может в будущем оцениваться банками негативно, рассказал «Известиям» 3 ноября директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

«Кроме того, при получении другого кредитного продукта, например ипотеки, лимит по карте будет учтен в долговой нагрузке и сумма, доступная для получения других продуктов, может немного уменьшиться (из свободного дохода могут вычесть примерно 5% от суммы общего лимита по карте)», — отметил он.

По его словам, в случае если нужно сделать крупную единовременную покупку и деньги необходимы на срок не менее одного года, стоит обратить внимание на потребительский кредит.

«В этом случае ставка по кредиту и его обслуживание будут комфортнее и выгоднее для клиента. Кредитка же является сложным инструментом. Различные ставки по налично-безналичным операциям, льготный период, комиссии увеличивают вероятность просрочки или переплаты», — объяснил он.

При этом если у человека нет кредитной истории, то самыми простыми продуктами для него станут автокредит или ипотека, добавил эксперт. Он отметил, что банки предоставляют самые лояльные условия получения для таких клиентов. В дальнейшем можно присмотреться к кредитной карте на небольшой лимит или картам рассрочки.

Шорников указал на то, что спрос на кредитные карты на протяжении нескольких лет демонстрировал устойчивый ежегодный рост. Он назвал кредитную карту идеальной для непредвиденных небольших трат.

«Если такие ситуации случаются в вашей жизни, то стоит выбрать этот продукт с бесплатным обслуживанием и лимитом примерно в два ежемесячных дохода. При этом повышенный кешбэк или льготный период работают только при активном использовании карты и в совокупности с пакетными услугами банка. Не стоит за ними гнаться при выборе продукта для цели использования «резервный кошелек», особенно если планируете наличные траты», — заключил эксперт.

Ранее, 16 сентября, независимый финансовый консультант, кандидат экономических наук Анна Краснопольская рассказала «Известиям», что держателям кредитных карт, которые не могут погасить задолженность по ним в беспроцентный период или сразу после начисления процентов, можно порекомендовать пополнять карту регулярно небольшими суммами. Она уточнила, что чем меньше будет задолженность, тем меньше и сумма обязательного платежа.