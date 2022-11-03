Время высоких ставок

Комитет по операциям на открытом рынке Федрезерва США (FOMC) единогласно принял решение повысить ставку на 0,75 процентного пункта в четвертый раз подряд. Теперь диапазон по ставке составляет 3,75–4%. С марта американский регулятор повысил ее на 3,75 п.п. Таких быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) не наблюдалось четыре десятилетия. Устойчивая инфляция вкупе с сильным рынком труда оправдывает такие меры.

Официальное заявление ФРС по итогам заседания и последующая пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла оказались весьма информативными. Инвесторы получили сразу два ключевых сигнала.

Федрезерв готов замедлить темпы ужесточения и рассматривает повышение на 0,5 п.п. в декабре в качестве базового сценария, даже если данные по инфляции будут выходить чуть выше ожиданий.

Заявление FOMC содержало новую информацию о том, что дальнейшее увеличение ставки выглядит уместным, но при принятии будущих решений будет учитываться кумулятивный эффект от осуществленного ужесточения ДКП, включая задержки, с которыми монетарная политика обычно влияет на экономическую активность и инфляцию. Также будут браться во внимание общие экономические и финансовые условия. Это заявление очень сильное: регулятор фактически подготовил почву для того, чтобы на следующем заседании уменьшить шаг повышения ставки.

Решение в итоге всё равно будет в некоторой степени зависеть от поступающих данных, однако прямое указание на «кумулятивный эффект» заставляет считать, что с этого момента факт выхода неблагоприятных данных по инфляции не будет приводить к автоматическому решению регулятора о сохранении шага повышения ставки на 0,75 п.п. — для такой меры потребуется экстраординарное событие, приводящее к изменению перспектив по инфляции.

Большинство членов FOMC теперь считает нужным поднять ставку примерно до 5% в 2023 году и удерживать ее на этом уровне достаточно долго, для того чтобы победить инфляцию.

На такой вывод явно указывают слова Джерома Пауэлла на пресс-конференции. По сути, он заявил, что если бы представители FOMC сделали новый прогноз по траектории движения ставки на этом заседании, то конечный диапазон для данного цикла ужесточения оказался бы выше, чем предполагают опубликованные после сентябрьского заседания материалы (они указывали на рост ставки до 4,6%). Учитывая, что ФРС при построении собственных прогнозов в последнее время часто ориентируется на ожидания рынка, можно предположить, что Пауэлл хотел тем самым подтвердить корректность текущего рыночного консенсуса, согласно которому ставка будет повышена до 5–5,25% в марте следующего года.

Глава ФРС в очередной раз предостерег инвесторов от мысли о том, что регулятор может начать снижать ставку преждевременно — до полной победы над инфляцией. Пауэлл совершенно ясно выразил свою мысль, сказав, что в настоящее время «риски асимметричны». Другими словами, риск ошибки, связанный с излишним ужесточением, выглядит не таким существенным по сравнению с ситуацией, при которой регулятор допустит сохранение высокой инфляции и развитие инфляционной спирали.

Примечательно, что первый пункт отражает осторожный «голубиный» настрой некоторых чиновников, а второй — более агрессивные «ястребиные» настроения другой части FOMC, а также самого Джерома Пауэлла.

В целом ряд опережающих индикаторов уже сигнализирует об ослаблении инфляционного давления в США, но в основном это касается замедления роста цен на товары. Ситуация в цепочках поставок значительно улучшилась за последние полгода. В то же время сильно укрепившийся доллар теперь позволяет покупать более дешевые товары в других странах: темп роста индекса цен на импортную продукцию за исключением нефтепродуктов опустился уже до 3,7% год к году после максимального темпа на уровне 8,1% в марте 2022-го.

С другой стороны, рост цен на услуги остается повышенным из-за активного увеличения зарплат и стоимости аренды жилья. Именно с этими двумя переменными ФРС ведет усиленную борьбу, повышая ставку. Экономическая теория гласит, что монетарная политика способна повлиять на инфляцию через ужесточение финансовых условий, что включает в себя удорожание заимствований и снижение совокупной стоимости активов. В свою очередь, эти два фактора ограничивают инвестиции и реальное потребление, что приводит к охлаждению деловой активности. В этом случае темпы найма заметно сокращаются, рост зарплат становится умеренным, а стабилизация или даже коррекция цен на недвижимость закономерно приводит к замедлению увеличения ставок по аренде.

С учетом того что в сфере недвижимости у ФРС уже есть «успехи» — в августе цены на жилье стали снижаться во всех без исключения 20 крупнейших городах США из-за роста ставок по ипотеке, единственной по-настоящему нерешенной проблемой ФРС остается рынок труда. Он крайне напряженный, и соотношение вакансий к числу безработных составляет 1,86. Такое состояние стимулирует рост зарплат и служит «подпиткой» для инфляции.

Полагаю, что ФРС сможет завершить цикл повышения ставки в I квартале 2023 года, подняв ее постепенно до 5%, как раз когда рынок труда начнет демонстрировать уверенные признаки охлаждения — уровень безработицы должен перейти в восходящий тренд. Он может достичь пика на уровне 4,9% в 2023 году, что будет считаться сценарием «умеренной рецессии». Про некоторое смягчение ДКП можно будет говорить только в IV квартале 2023 года.

Автор — старший аналитик Freedom Finance Global

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