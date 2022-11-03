Большой этнографический диктант впервые пройдет в новых регионах РФ

В новых регионах России напишут «Большой этнографический диктант». Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей впервые примут участие в просветительском проекте. Желающие проверят свои знания о народах, проживающих в России, передает телеканал «Известия». Задания включают в себя вопросы о традициях, культуре и языках. Написать диктант может любой желающий, независимо от возраста и гражданства. Образовательная акция во всех субъектах страны и за рубежом проходит с 3 по 8 ноября.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.