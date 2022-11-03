Документальный фильм «Ангелы Милы» выйдет в прокат с 10 ноября

В рамках проекта СТРАНА.DOC, развивающего прокат российского документального кино, и при поддержке Министерства культуры по всей стране пройдут показы документальных фильмов на большом экране. Среди них — «Ангелы Милы» Анастасии Трофимовой, премьера которого состоится 7 ноября в 19:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.АРТ.

Фильм представит съемочная группа: генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, режиссер Анастасия Трофимова, продюсер Анастасия Рыцина, сценарист Мария Кацал, а на связь онлайн выйдет его главная героиня Мила Ануфриева.

Альбиносы — одни из самых уязвимых представителей населения в Африке, они подвергаются дискриминации, насилию, а порой и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение. Фильм рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой, экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге. Когда-то ей принадлежали эксклюзивы на такие марки, как Gucci, Christian Dior, Fendi, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Balenciaga и многие другие. В модных показах Vanity участвовали супермодели Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Мила Ануфриева одевала главных мировых звезд, от Билла Клинтона до Стинга. Но она оставила светскую жизнь и сегодня большую часть времени проводит в Африке, помогая детям-альбиносам.

Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов.

Официальный фонд Mila 4 Africa появился в 2020 году, но благотворительностью Мила занимается с 2014 года. На данный момент фонд построил первый в Западной Африке центр для детей с альбинизмом на 200 человек и ежемесячно тратит на помощь порядка 30 тысяч евро.

История Милы поразила команду Киностудии им. М. Горького, было решено снять документальный фильм. Съемки проходили в Африке, где работает Мила Ануфриева, и в Италии, где живут ее муж и сын. В фильме также присутствуют кадры из личного архива героини, интервью с коллегами и друзьями Милы в России. Среди них: российский сенатор и политический деятель Людмила Борисовна Нарусова, Ирина Оганова и другие бывшие клиенты, со временем ставшие друзьями Милы Ануфриевой.

Лика Бланк, генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького: «Впервые полнометражный документальный фильм, созданный силами новой команды Киностудии им. М. Горького, выходит в кинотеатральный прокат по всей России. Мы этому очень рады и надеемся, что множество людей посмотрят на большом экране замечательный фильм «Ангелы Милы» о Миле Ануфриевой и её деятельности в Африке по спасению детей-альбиносов. Это социально важное, острое, но одновременно глубокое и трогательное кино. Многие и представить себе не могут, что происходит в мире на разных уровнях по сей день. О таких вещах творчески, но правдиво и реалистично рассказывает документальное кино. Замечательно, что сегодня есть поддержка проката таких фильмов, и документалистика получает дополнительную возможность развиваться».

Мила Ануфриева, главная героиня: «Есть много фильмов об альбиносах, но они не показывают, что делать, как с этим быть. А мы занимаемся решением этих проблем. И нам нужна помощь большого количества людей. Я верю, что фильм — это первое окошко, через которое мы покажем проблемы альбиносов в Африке».