КНР назвало легитимными вопросы РФ по биолабораториям на Украине

Китай считает легитимными вопросы России по деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом заявил заместитель поспреда КНР при ООН Гэн Шуан. Он также добавил, что международное сообщество должно обращать внимание на доказательства разработки токсичного оружия и не игнорировать их, передает телеканал «Известия».

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