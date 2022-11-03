Эксперт рассказал о поддержке ВС России белорусской армии

Белоруссии нужна поддержка России. Сейчас образовался своеобразный белорусский балкон, который с трех сторон окружают недружественные страны — Украина, Польша, Литва, рассказал «Известиям» 3 ноября военный эксперт Василий Дандыкин.

«Все эти государства могут или уже служат плацдармом для войск других стран НАТО. Обстановка на западных границах неспокойная. Украина сейчас минирует границы с Белоруссией. В Литве собрана антибелорусская агентура. Войска НАТО на постоянной основе присутствуют в Прибалтике. Но особенно сильно активизировалась Польша, Она не только разместила войска США, но и активно наращивает вооружения. Конечно, мы всё это видим и предпринимаем ответные меры», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что недавно была создана региональная группировка войск и сил Белоруссии и России. В нее вошли 9 тыс. российских военнослужащих.

«В основном речь идет о частях, вооруженных крупнокалиберной артиллерией, РСЗО и танками. Не стоит забывать, что у Белоруссии есть своя, хоть и небольшая, но боеспособная и современная армия. Предпринятые меры показывают, что мы готовы вместе защищать свои земли от Бреста до Владивостока», — добавил он.

В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии, заявил 2 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств Москвы и Минска.

По его данным, численность группировки с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться.



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На границах — тучи: группировка НАТО в Европе увеличилась в 2,5 раза