Встреча школьников, которые выиграли международный конкурс юных изобретателей

В Москву вернулись школьники, победившие на международном конкурсе инноваций. Состязания проходили на индонезийском острове Бали. Там российские школьники представили две разработки: персональное устройство для мониторинга дыхания и контейнер для автоматической выдачи лекарств при помощи голосовых команд. К конкурсу воспитанники московского дворца пионеров готовились больше года — сначала они подали заявку и описали, что примерно будут представлять, передает телеканал «Известия». Потом в течение года под руководством своих педагогов они создавали свои устройства. Победа в этом конкурсе для россиян не первая — школьники также занимали призовое место несколько лет назад.

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