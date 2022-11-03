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Память о будущем

Историк Александр Безбородов — о важности Дня народного единства
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Современная историческая наука изучает не только прошлое. Другой, не менее важный предмет ее пристального интереса — память о прошлом, которую хранят и которой живут новые поколения. Исследования по всему миру свидетельствуют, что общая историческая память коллектива становится важнейшим условием его внутреннего единства в настоящем и залогом сохранения этой общности в будущем.

Особую значимость приобретает общая память в трудные времена — в пору испытаний. Когда недружественные силы посягают на свободу и безопасность, независимость и суверенитет народа. Когда необходимы единение людей перед внешними угрозами и решимость совместными усилиями противостоять им.

Помимо 9 мая в нашей истории такой важной памятной датой стало 4 ноября — День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским сумело освободить Москву от поляков — воинов Речи Посполитой, которые, воспользовавшись Смутой, то есть кризисом государственной власти в Московском государстве, совершили интервенцию и овладели нашей столицей.

Этот день считается символом завершения Смутного времени и началом восстановления независимой государственности и нормализации жизни внутри страны. Смута — чрезвычайно сложный период в истории России. Это был момент смены правящей династии, когда после смерти Федора Иоанновича, последнего царя из династии Рюриковичей, возникла острая борьба за московский престол. Убийство наследника царевича Димитрия, царствование шурина почившего самодержца Бориса Годунова, осложненное неурожаями и восстанием под предводительством самозванца Лжедмитрия I, приведшего на Русь польское войско, затем двоецарствие Василия Шуйского и Лжедмитрия II, период Семибоярщины, призвание поляков и шведов, поддерживавших различные группы элит, боровшихся за власть, — все эти события существенно расшатали не только политический, но и социальный порядок, ввергли страну в тяжелый экономический кризис, сопряженный с крестьянскими и казачьими восстаниями, а также затяжной войной с соседями — Швецией и Речью Посполитой — на нашей территории.

Решающую роль в преодолении Смуты сыграло как раз «низовое» народное движение, добровольное объединение городского и сельского люда и их решимость противостоять прежде всего внешней военной угрозе. Ополчение собиралось дважды. Первое — под руководством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, казачьего атамана Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого, собравших войско из жителей Рязани, Нижнего Новгорода, Владимира, Костромы и других городов. В 1611 году оно предприняло поход на Москву, но из-за распрей внутри руководства ополчения осада столицы не удалась.

Инициатива по созданию второго ополчения исходила от посадских и служилых людей Нижнего Новгорода. Нижегородцы и ранее участвовали в борьбе, князь Пожарский, взявший на себя военное руководство вторым ополчением, был ранен во время первого штурма Москвы. Выдающуюся роль в организации нового движения сыграл нижегородский купец и земский староста Кузьма Минин. Большое значение имели призывы к борьбе, которые направлял из заточения в Чудовом монастыре патриарх Гермоген. Продвигаясь с походом к Москве, ополчение приобрело характер по-настоящему всенародного. В нем участвовали крестьяне, ремесленники, уездное дворянство, бояре, князья. Именно благодаря мощному моральному духу и всесословному единению народному войску удалось победить.

Сегодня очень важно не только отдавать дань памятной дате 4 ноября как одному из государственных праздников. Важно понять, что это историческое событие имеет непосредственное отношение к нашему настоящему и будущему, к нашей национальной идентичности, к нашей общей исторической судьбе. Об этом говорил 4 ноября прошлого года президент Владимир Путин: «День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира, но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны, открыл дорогу для возрождения и укрепления России».

Сегодня как никогда велика роль исторического образования не только как основы общей культуры учеников школ и высших учебных заведений. Понимание прошлого, вдумчивое отношение к исторической памяти страны составляет сердцевину гражданской личности каждого россиянина. Это основа нашей культуры, без которой человек не может стать ни полноценным профессионалом, ни ответственным членом общества. Поэтому на нас, представителей научной общественности, преподавателей школ и вузов руководство страны возлагает сегодня важнейшую миссию по развитию исторического сознания, гуманитарной культуры и исторической памяти молодых поколений.

Автор — ректор РГГУ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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