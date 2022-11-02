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Психолог оценила опасность аниме для детской психики

Психолог Сирма оценила опасность аниме для детской психики
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Страх общественности перед японской анимацией преувеличен. Об этом 2 ноября рассказала психолог Ирена Сирма.

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«Культура аниме к нам пришла из Японии, и сейчас 70% всей продукции мультипликации занимает аниме. Уж очень там много жанров. Поэтому вы даже не сразу поймете, в каком жанре всё это снято, — ярко, красочно. Как правило, в основе этого жанра лежит какая-то история про одинокого несчастного ребенка, которого становится жалко, зрители ему сопереживают», — заявила она в интервью Пятому каналу.

Специалист отметила, что нередко в аниме встречаются главные герои — агрессоры, однако они не смогут повлиять на ребенка, если он воспитывается в нормальной семье.

«Возможен и другой вариант, когда ребенок будет присоединяться к агрессору, какому-то злому герою, который всех побеждает. В этом случае возможно такое взращивание теневой, агрессивной части. Но все-таки в реальной жизни ребенка окружают соседи, наши друзья, родители, и проблема скорее в родителях, а не в детях», — приводит слова психолога «Газета.Ru».

Сирма считает, что ребенку запрещать смотреть аниме не стоит, так как это только подстегнет его любопытство. Она также призвала не бояться того, что такие мультфильмы нередко являются ужастиками. По ее словам, дети могут испытать немного страха, если они уверены, что получат защиту в своей семье.

«Вот такой страх необходим ребенку, но он знает при этом, что может спрятаться под одеялом, что мама, папа рядом. Это такая адаптация, называется это контролируемым страхом. Наша психика работает — она не может быть всё время в таком безвкусном спокойном режиме, ей все-таки нужен адреналин. И это тоже способ получить такой адреналин, да еще когда это всё так ярко, красочно и красиво. И конечно, это способ детей уходить, ну, от такой скучной, неинтересной или даже тяжелой реальности», — добавила эксперт.

30 сентября сообщалось, что эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида через Telegram в виде так называемых ролок — ролевых игр с суицидальным сюжетом. Они основаны на увлечении аниме и игровой смене пола. Ключевые свойства «ролок» — мотивы садизма, казней, убийств. К суициду друг друга призывают сами же дети, вовлекаясь в опасную забаву через героев аниме-трансгендеров.

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